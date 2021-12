Confectionnez votre propre chapeau chez une créatrice à Liège: l'épouse de Witsel parmi ses clients

A Liège, une créatrice fabrique des chapeaux uniques, personnalisés et sur mesure. Après 12 ans d’expérience, Pili Garcia transmet son savoir-faire.

Depuis cet été et après avoir eu de plus en plus de demandes, il est possible de venir confectionner votre propre chapeau en quelques heures à peine.

"Cela se passe en deux demi-journées parce qu’il y a un temps de séchage. C’est une méthode artisanale, traditionnelle, ancestrale même. C’est ça qui plait parce qu’il n’y a aucune machine. Tout se fait à la main", explique cette créatrice-chapelière.

Parmi ses clients de marque, on trouve le chorégraphe de Matt Pokora ou l’épouse du Diable Rouge Axel Witsel.