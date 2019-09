Contraints de déménager leurs bureaux, les agents Bpost de Spa se mettent en grève

Les agents Bpost du bureau de Spa ont débrayé vendredi matin pour protester contre l'annonce faite en début de semaine par les autorités communales spadoises obligeant les agents à accélérer, suite au début du chantier des anciens thermes, leur déménagement vers Sprimont initialement prévu pour le printemps 2020, a-t-on appris auprès de la CGSP Admi.



Mardi, une réunion entre la direction du bureau spadois et les autorités communales avait pour objet les futurs travaux aux anciens thermes. La Ville a annoncé le début imminent du chantier et l'obligation pour les agents d'avancer leur déménagement pour Sprimont de six mois, les locaux occupés par la poste devant être libérés pour le 30 septembre prochain.

La préparation du chantier, entamé jeudi, empêche déjà le personnel de Bpost de se stationr mais également de sortir le courrier. Ce mécontentement s'est dès lors traduit par un arrêt de travail qui va impacter les habitants de Spa, Theux et Jalhay, lesquels ne recevront pas leur courrier ce vendredi, les quotidiens ayant eux été distribués. Cette grève concerne 28 services. Les agents se rendront à l'administration communale pour manifester leur désapprobation.