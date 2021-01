Ahlam, 28 ans, retrouvée ligotée et exécutée dans son appartement à Liège

Une jeune femme de 28 ans a été retrouvée morte, ligotée les mains dans le dos et avec une balle dans la tête, dimanche dans son appartement de la rue Cathédrale à Liège, dévoile Sud Presse ce mercredi.

Le parquet de Liège confirme la mort par balle et l'une des pistes privilégiées actuellement par les enquêteurs est celle du règlement de compte familial.

Selon le quotidien, la victime, Ahlam Younan, d'origine syrienne, a été découverte par sa soeur ainée inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, et un de ses frères lui aurait déjà reproché sa vie "à l'européenne".

Dimanche, le labo, un médecin légiste, la police judiciaire fédérale, le parquet ainsi que le juge d'instruction se sont rendus sur place. L'enquête se poursuit. Hier, il n'y avait pas encore eu d'arrestation dans ce dossier.

Un message en suédois et arabe a été publié par une communauté sur Facebook le 4 janvier. Il y est écrit ceci : "Notre bien-aimé Ahlam Younan 03.01.2021 tu es devenue un ange, puisses-tu reposer en paix et vivre une vie meilleure avec notre Seigneur Jésus-Christ", avant de donner l'adresse et le numéro de son frère Jack, qui vit à Norrköping, où il était possible de lui remettre des condoléances.