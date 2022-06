E40 FERMÉE au nord de Liège à cause d'un camion en feu: des files monstres autour de Herstal

L'autoroute E40 vers l'échangeur de Loncin est totalement à éviter ce matin autour de Liège.

En fin de nuit, un camion qui transportait de la paille s'est retrouvé sur le flanc et sa remorque remplie de paille a pris feu à hauteur des Hauts-Sarts (Herstal).

Les pompiers sont sur place avec l'autopompe du poste avancé d'Ans, une citerne du poste avancé de Grâce-Hollogne et et citerne de la caserne de Liège. La protections civile est également sur place.

L'autoroute a été fermée à Herstal et est donc à éviter. Il y a des files depuis Soumagne sur la E40 et Argenteau sur la E25.



La situation à 7h40 - Google Maps

Un détour par le Limbourg conseillé

Pour les usagers venant de Maastricht via la E25, il y a lieu de privilégier l'autoroute E314 (au nord de Maastricht) et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège. Pour les usagers venant de Aix, privilégiez la A76 (au nord de Aix), la A79 vers Maastricht, puis la E314 et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège.

Peu avant ce accident, un autre avait eu lieu sur le même tronçon entre les échangeurs de Cheratte et de Loncin, à hauteur de Rocourt. La bande de gauche est obstruée et cause aussi des files. Attention donc à ceux qui voudraient contourner le lieu de l'accident par les nationales : il vaut alors mieux rejoindre la E40 à Awans.



Vers plusieurs heures d'intervention

Le dépannage va prendre du temps car il faudra ensuite vérifier s'il n'y a pas de dégâts au niveau de la route ou du pont contre lequel le camion s'est encastré.









Photos du groupe Facebook ""protection civile 2.0"