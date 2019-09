ENCORE un vol de câbles: circulation ferroviaire perturbée entre Welkenraedt et Eupen

La circulation des trains est interrompue entre Welkenraedt et Eupen en raison d'un vol de câbles. La SNCB a mis en place des bus de remplacement, indique-t-elle lundi matin sur Twitter. "Environ deux fois 250 mètres de câbles ont disparu", a précisé un porte-parole d'Infrabel, alors que les vols de câbles se sont multipliés ces dernières semaines, occasionnant d'importants dégâts et retards sur le rail. L'incident a des répercussions sur d'autres lignes. On ignore encore quand le trafic sera rétabli.