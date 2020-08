Explosion de gaz au club de foot d'Horion-Hozémont: le président blessé

Le président du club de foot d'Horion-Hozémont a été grièvement brûlé lundi soir à Grâce-Hollogne (province de Liège) après une explosion de gaz, indiquent les pompiers de Liège. Selon le parquet, ses jours ne sont pas en danger.





C'est vers 18h00 que les pompiers liégeois ont été appelés pour intervenir à la buvette du terrain de football de la rue de l'Arbre à la Croix à Horion-Hozémont, dans la commune de Grâce-Hollogne, où une explosion au gaz de ville a eu lieu. La victime, le président du club, avait été alerté par une odeur de gaz dans sa buvette. C'est une fois à l'intérieur que la déflagration a eu lieu. L'homme, soufflé par l'explosion, a réussi à sortir de la buvette, mais a été brûlé au deuxième degré au niveau des bras, des jambes et du visage. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital par l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne. Selon le parquet de Liège, ses jours ne sont pas en danger et la cause de l'explosion serait accidentelle. Une enquête a été ouverte et un expert s'est rendu sur place.