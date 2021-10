Une médecin et une infirmière ont été agressées ce lundi matin à l'hôpital André Renard, situé à Herstal. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Une patiente de 45 ans a commencé à agresser la médecin et à la gifler. Puis elle s'en est prise à une infirmière. Elle a reçu des coups au niveau des jambes et de la tête. Elle est traumatisée", nous a-t-il décrit. "La médecin est sortie pour appeler au secours, et la patiente a continué à l'agresser et la frapper dans le couloir. Du personnel s'est ensuite interposé". "Je trouve ça scandaleux, les soignants se donnent à fond pour le covid, ils soignent les patients", conclut-il.

Contacté par nos soins, l'hôpital confirme l'agression. "La police a été contactée et est arrivée vers 9H. Les différents intervenants ont été entendus par la police. Plusieurs personnes ont assisté à la scène. Un constat de coups a été établis et l'hôpital a déposé une plainte pour coups et blessure", a précisé Catherine Tydgat, chargée de communication de la clinique.

La médecin et l'infirmière agressées sont en interruption temporaire de travail. Elles ont pu regagner leur domicile après les faits.

Alors que le travail des policiers suit son cours, de nombreux membres du personnel sont sous le choc. "Nous sommes intransigeants et nous condamnons fermement cette agression. On comprend l'émotion que ça provoque au sein du personnel et nous n'acceptons pas la violence au sein de notre clinique", a confié Catherine Tydgat.