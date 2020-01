Ils avaient enfermé leur dose de cannabis dans une pièce fermée à clé: 2 hommes arrêtés par la police liégeoise

Vendredi vers 23, deux individus ont été privés de liberté rue Grétry, pour deal de stupéfiants, a indiqué samedi le parquet de Liège. Les deux individus se déplaçaient à bord d'un véhicule, lorsque la police, interpellée par cette voiture, l'a arrêtée. Les agents ont alors procédé à un contrôle et ont retrouvé sur l'un des individus 2.700 euros, ainsi que deux téléphones portables. Dans le coffre de la voiture, ils ont également trouvé un sac à dos vide, qui dégageait une forte odeur de cannabis.



Lors de la perquisition au domicile de l'un des suspects, situé rue du Moulin, les enquêteurs ont retrouvé 691gr de cannabis dans une pièce fermée à clé, ainsi que des balances de précision et des sachets de conditionnement. Les deux individus, l'un âgé d'une vingtaine d'années, connu pour des faits similaires, et l'autre âgé d'une trentaine d'années en séjour illégal, ont été privés de liberté. Une demande de mandat d'arrêt a été formulée à leur encontre.