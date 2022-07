Jour 1: Chantal rouvre son salon de coiffure complètement détruit par les inondations à Verviers, "on est reparti jusqu'à ma pension!"

Un an après les inondations dans la province de Liège, RTL INFO est retourné à la rencontre des habitants des communes touchées. Sébastien De Bock et Ivan Renaux ont suivi le cours de la Vesdre, de Verviers à Liège, en passant par Ensival, Pepinster, Trooz, Chênée... Durant 3 jours et deux nuits, ils ont sillonné à pied la région, donnant la parole aux sinistrés d'hier, dormant même chez eux. Comment s'en sortent-ils aujourd'hui ? Des rencontres pleines d'humanité, d'émotion, d'espoir avec les courageux de la Vesdre.

Première étape: Verviers, où l'on croise Chantal, dont le salon de coiffure avait été englouti par la brutale montée des eaux de la Vesdre en juillet 2021. Un salon qui se trouvait juste à côté du pont, et qui s'y trouve toujours. "Je rouvre le 7 juillet, je voulais rouvrir avant la date fatidique", nous a-t-elle confié. "On est en train de terminer les derniers préparatifs, et on est reparti, j'espère jusqu'à ma pension".







Surprenant hasard, c'est justement en regardant RTL info que Chantal a constaté l'ampleur des dégâts, il y a un an. "Grâce à vous, je me suis rendu compte de ce qui se passait, car je n'étais plus ici, j'étais partie chez des amis avec mon mari parce que l'eau montait, montait… On avait de l'eau jusqu'à la poitrine. Ça a été toute une…", nous dit-elle, fort émue, ne parvenant pas à terminer sa phrase. "Donc j'étais chez mes amis quand j'ai vu votre reportage. Le tronc d'arbre qui percutait ma vitrine, l'eau qui rentrait et qui ressortait par le quai. Ça m'a vraiment très fort touchée. Je me suis dit que c'était terminé, que je ne recommencerais plus. Mais bon, j'aime mon métier !", conclut-elle, ayant retrouvé le sourire.

Chantal nous a gentiment accueillis dans une partie de sa maison pour que nous puissions y passer la nuit. Bilan de la première journée: seulement 5 km parcourus, alors qu'il en reste 26 pour atteindre Liège.