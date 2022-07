Depuis les inondations de 2021, des travaux ont été réalisés au barrage d'Eupen: il peut retenir 2 fois plus d'eau qu'avant

Emiliano Bonfigli revient sur des travaux entrepris au barrage d'Eupen suite aux inondations de juillet 2021 dans la Vallée de la Vesdre. Aujourd'hui, ce barrage peut retenir deux fois plus d'eau que l'an dernier.

Il y a bientôt un an, l'eau envahissait la vallée de la Vesdre et détruisait tout sur son passage. Pour éviter que cela se reproduise, des travaux ont été entrepris notamment du côté du barrage d'Eupen. Notre journaliste Emiliano Bonfigli était en duplex pour le RTLINFO 13H.

La gestion du barrage d'Eupen avait été fortement critiquée, a rappellé Antoine Schuurwegen. Aujourd'hui, ce barrage peut retenir deux fois plus d'eau que l'an dernier.

Ce barrage d'Eupen a une capacité de 25 millions de mètres cube et sa fonction première est de conserver de l'eau potable, de l'eau potabilisable. Mais il est aussi doté d'une réserve d'empotement et c'est de cela qu'il s'agit ici. C'est la quantité d'eau en plus qu'il peut accueillir. Et avant, cette réserve d'empotement était de 2,8 millions de mètres cube. Aujourd'hui, elle est de 7 millions de mètres cube. C'est plus du double. Ce processus est provisoire car toujours à l'étude et amené aussi à évoluer.



Etienne Williame, directeur général du service public de Wallonie mobilité et infrastructures, explique : "Des études sont en cours pour simuler au mieux le bassin-versant qui est à l'amont du barrage d'Eupen et du barrage de la Gileppe d'ailleurs pour mieux caractériser et mieux appréhender la manière dont ce bassin-versant se conduit au niveau des précipitations qui tombent à l'amont et de pouvoir adapter cette norme de manutention en fonction de la finalité première des barrages qui est la production d'eau potable. Mais pour aussi optimiser la place qui pourrait être réservée pour l'empotement d'un certain nombre de volumes d'eau, et d'aussi éviter que cette eau ne dévale directement dans la vallée".