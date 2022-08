Le TEC s'explique après sa visite payante polémique du chantier du tram à Liège: "Les 10€, c’est pour le musée"

Liège est en émoi. Ses habitants ont découvert avec stupeur la proposition du TEC pour ce mercredi 24 août : une visite des chantiers du tram liégeois... payante ! Une mauvaise blague pour certains, qui dénoncent l'impact des chantiers (en retard) sur l'économie locale, le secteur touristique et la mobilité.

Le TEC reconnait que la communication pour cet évènement aurait pu être meilleure. Car ce n’est pas la visite du chantier qui justifie le prix de 10€. "La visite accompagnée est bien entendu gratuite. La partie qui doit être payée est la partie du musée", explique Stéphane Thiery, ledirecteur de la communication et marketing du TEC.

Au programme, en effet : une découverte commentée des chantiers du tram, une visite de l’exposition en cours au musée des transports en commun et un trajet dans un bus ancêtre.

L’idée derrière cette initiative est de "réexpliquer l’objectif du tram et donner aux visiteurs des informations afin de les aider à passer à travers et d’aller vers le moment où le tram circulera et la ville se transformera".

Malgré le malentendu, les inscriptions pour la visite de ce mercredi sont complètes. 30 personnes découvriront donc le chantier. Au-delà de cette date, il est toujours possible de se renseigner sur le tram ou de visiter les chantiers en se rendant à l'Espace Tram Liège.