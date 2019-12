Liège arrête le wifi gratuit: "Le dispositif est sous-dimensionné et coûte trop cher" (vidéo)

Le wifi gratuit dans certaines villes pourrait vivre ses dernières heures. Il y a quelques années, la Région Wallonne avait décidé de déployer cette technologie. Neuf villes sont concernées, mais Liège, ville pilote, a décidé de tout arrêter. La technologie est dépassée et lui coûte trop cher.

80.000 euros par an, c’est le budget que Liège consacre chaque année pour les data et pour la maintenance de ses 49 bornes de wifi urbain. Beaucoup d’argent pour un service méconnu. La preuve avec un passant quand notre journaliste lui demande s’il connaît le système: "Ah non, je ne sais pas."

Mais aussi trop d’argent pour un service obsolète, comme l’explique une autre liégeoise: "Autrefois, j’étais très avide de trouver des lieux où il y avait le wifi. Mais avec la diminution du coût des données mobiles, pour un prix tout à fait raisonnable, j’ai des data en quantité tout à fait suffisante."

Alors, la ville de Liège dira peut-être adieu à cette technologie, comme l’explique Arnaud Lombardo, chef de cabinet de l’échevin du numérique: "La plateforme n’est pas toujours intuitive, on a aussi parfois de la saturation de réseau wifi notamment sur la place Saint-Lambert. Aujourd’hui, le dispositif tel qu’il a été mis en place en 2014 est sous-dimensionné."

Un budget trop élevé

C’est la Région Wallonne via son agence numérique qui a lancé le wifi urbain fin 2013. Liège était ville pilote et cette installation lui a coûté 700.000 euros. Huit autres grandes villes wallonnes sont concernées. L’installation du wifi a commencé pour certaines d’entre elles, Namur ou Tournai par exemple. A La Louvière ou Charleroi rien n’a encore été installé.

Le budget total pour 9 villes est de plus de 4 millions d’euros. Philippe Compere est expert en connectivité à l’agence numérique de la Région Wallonne: "Ce sont des millions qui ont été engagés qui devaient être dépensés, mais qui n’ont pas toujours été dépensés dans tous les cas. Il y a des projets qui sont toujours en cours aujourd’hui. Nous sommes en train de réorienter au niveau de la région vers plus d’indoor."

Indoor, du wifi gratuit à l’intérieur des bâtiments publics, c’est la nouvelle tendance pour Arnaud Lombardo: "Des mairies, ça peut être des hôpitaux où on a parfois du mal à parfois du mal à avoir de la connexion sur son smartphone."

Reste à espérer que l’arrivée de la 5G ne rende pas à son tour obsolète ce futur wifi gratuit indoor.