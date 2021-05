La Maison de l'Alimentation durable et inclusive a été inaugurée à Liège. Un appel à projets avait été lancé par la région wallonne il y a un an. 46 projets ont été retenus, dont celui de la ville de Liège. Ce projet "MAdiL" vise à sensibiliser les citoyens autour de l'alimentation durable, pour la rendre accessible à tous. Différents ateliers seront organisés.

"Ça va passer par différents types d’activités, des animations avec des ateliers découverte, des parcours de découverte de l’alimentation à travers les plantes sauvages comestibles, par exemple, la confection de repas à partir d’une cueillette qu’on peut faire soi-même", explique Véronique Biquet, la responsable de l'action alimentaire saine et durable pour tous au sein du plan de cohésion sociale.

Ces activités seront menées avec différents partenaires associatifs qui ont déjà une expertise dans la matière: "On va faire des animations groupées, combinées avec des partenaires. Il y aura aussi des formations. On vise en premier lieu les enseignants, mais aussi les travailleurs sociaux du CPAS et d’autres types de publics qui pourraient venir s’ajouter par la suite".

La liste des activités est à retrouver sur le site de la Ville de Liège.