Liège: périmètre de sécurité dans plusieurs rues pour une fuite de gaz

La rue du Pont, la rue des Mineur et le carrefour entre la place du Marché et Feronstrée ont été fermés sur ordre de police. Des travaux urgents sont en cours "dans la rue du Pont suite à la découverte d'une petite fuite de gaz", précise la police locale. Un périmètre de sécurité a donc été établis dans les différents axes indiqués.



"Vous pouvez dévier par les rues Feronstrée et St Jean Baptiste pour rejoindre les quais", conseille la porte-parole de la police de Liège.