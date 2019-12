Manon, 15 ans, espoir du karting belge: nommée aux RACB Awards après seulement une année de pratique

La jeune Manon Degotte a un bel avenir devant elle. Elle n'a que 15 ans, à peine un peu plus d'un an de karting à son actif et elle est déjà nommée aux RACB Awards. Elle a déjà décroché une première médaille d'argent aux FIA Motorsport Games début novembre. Après avoir pratiqué la gymnastique à raison de 9 heures par semaine, l’adolescente a souhaité changer de discipline. Elle a d’abord pensé au football, avant de choisir le karting et ses débuts sont plutôt prometteurs ! Si elle ne fait pas carrière dans la compétition, elle espère exercer un métier d’ingénieure par exemple dans le milieu.