Nouvelles photos du loup des Hautes-Fagnes

En juin 2018, la présence d'un loup dans les Hautes-Fagnes avait été confirmée par les autorités. Pour rappel, le loup avait quitté nos contrées au 19e siècle.

Huit mois plus tard, de nouveaux clichés – pris à l'aide de pièges photographiques - viennent confirmées sa présence sur notre sol. Des analyses ADN ont identifié par la suite la lignée d’Europe centrale d’un individu sans doute en dispersion depuis l’Allemagne. "La présence de ce loup a pu être à nouveau confirmée à la mi-février 2019 par de nouveaux clichés pris sur le vif par Monsieur Roger Herman, du Réseau Loup. L’individu est apparemment en bonne santé et visiblement trop occupé par la piste qu’il suivait que pour se tracasser de la présence d’un humain. Les images prises sont d’une telle qualité qu’elles ne laissent aucun doute quant à l’identification de l’espèce", indique relate René COLLIN, ministre de l'agriculture, de la Nature et de la Forêt.