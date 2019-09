Profiter des pistes de ski en Belgique en plein été, c'est possible: voici comment

Comment rentabiliser les domaines skiables durant l'été? Les gestionnaires de pistes de ski tentent d'innover pour attirer les touristes.

Pas de neige sur les pistes de ski en été, c’est normal. Les gestionnaires de pistes tentent d’attirer tout de même les touristes en proposant des activités innovantes. C’est le cas à Ovifat, dans la commune de Waimes, en Province de Liège. On y propose une descente des pistes en bobkart. Quatre roues, un siège et un volant… Il n’en faut pas plus pour descendre les pentes à toute allure.

Ce type d’activités est proposé dans de nombreux domaines skiables, en cette période estivale. "Beaucoup de stations dans les Alpes et en Autriche utilisent ce type d’activités pour pérenniser le site", explique Philip Kornwolf, administrateur du ski club d’Ovifat. "Et donc nous on a opté pour ce genre d’activités, qui est dans le respect aussi."

Ces activités sont donc une bonne alternative au traditionnel ski de fond ou au ski alpin, en été. Mais il faut vraiment collaborer avec le secteur tertiaire, l’Horeca, pour faire venir les touristes. "On a beaucoup de vacanciers qui sont ici dans le coin. Pour eux, c’est vraiment un plus de pouvoir profiter de cette piste de ski. En plus de tous les locaux où ils peuvent fêter des anniversaires."

L’investissement ici réalisé représente tout de même la somme de 40.000 euros. Mais pour Philip Kornwolf, c’est tout à fait rentable. "Ça a été calculé sur plusieurs années, et ça permet vraiment de pérenniser le site", assure-t-il. En plus, ce type d’activité est écologique. De quoi profiter entièrement de ce site exceptionnel, au milieu de la nature.