Relaxé vendredi, un individu récidive en frappant à nouveau son voisin à Liège

Un jeune homme récidiviste a menacé et porté des coups à son voisin, durant la nuit de samedi à dimanche à Liège, a-t-on appris dimanche matin auprès du parquet de Liège. Vendredi dernier, un jeune homme âgé de 23 ans a été déféré au parquet de Liège pour menaces et tentative de meurtre sur son voisin. Comme il n'y avait aucun témoin des faits, il a finalement été relaxé mais a récidivé. Durant la nuit de samedi à dimanche, il s'est à nouveau introduit au domicile de son voisin. Il l'a menacé avant de lui porter des coups à l'aide d'un tournevis et d'une ceinture. Blessée, la victime a reçu une incapacité de travail de huit jours. Le suspect qui a été interpellé et entendu a préféré nier les faits. Toutefois, un témoin a certifié que son ami a bel et bien été agressé par le jeune homme de 23 ans. Au vu de la situation, le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.