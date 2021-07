Sauvetage des clients aux Thermes de Chaudfontaine: "Nous sommes tombés sur deux jeunes très gentils qui nous ont aidés"

A Chaudfontaine, les Thermes ont également subi les intempéries. Mercredi dernier, une centaine de personnes, dont des clients et des employés se sont retrouvés pris au piège. Les installations ont été fortement endommagées.

Notre journaliste Justine Sow était en direct des thermes dans le RTLinfo 13H ce lundi.

"Pour le moment, l'heure est toujours au nettoyage et le travail est évidemment immense. Le bar est submergé. Tout est foutu", décrit notre journaliste.





Et de décrire: "L'eau a vraiment emporté tout sur son passage et il y a beaucoup, beaucoup de boue dans cet endroit qui habituellement est absolument magnifique. On compte entre dix et vingt centimètres de boue... "

L'espace piscine a lui-même été envahi par une coulée de boue. A l'intérieur, notre journaliste a constaté que les salles de séminaire, les saunas, les hammams doivent être nettoyés en profondeur.





Depuis plusieurs jours, les employés tentent de nettoyer ces lieux, sachant que les logements de certains ont eux-mêmes été sinistrés.

L'administrateur délégué du château des thermes expliquait dans notre RTLINFO13H: "On est fatigués. C'est difficile cette situation. Les gens ont paniqué, ont eu peur. D'autres pas. Mais cela s'est très bien passé. Ils sont tous partis sains et saufs. On n'a pas eu de problème. On avait une équipe à gérer derrière, notre personnel qui a été extraordinaire. Ils ont aidé tout le monde."

"Les clients ont été amenés au premier étage et ont ensuite été évacués par le côté de la montagne. Nous sommes tombés sur deux garçons très gentils, des fiancés des esthéticiennes qui sont venus à la rescousse en nous disant qu'ils connaissaient une piste pour sortir. Ils ont mis des cordages et on a réussi à sauver tout le monde. Il y avait des personnes très âgées, très souffrantes avec des jambes amputées, ce n'était pas simple mais merci à ces deux personnes", a décrit l'administrateur général des lieux.