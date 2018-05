Un bus fonce dans une façade à Saint-Nicolas: plusieurs blessés, le chauffeur a fait un malaise

Un bus a percuté la façade d'une maison située dans la rue Voie des Vaux à Montegnée (Saint-Nicolas), entre 16h10 et 16h30. Plusieurs témoins nous ont prévenus via notre bouton orange Alertez-nous: "Accident de bus à Montegnée, le chauffeur aurait fait un malaise au volant. Le bus s'est encastré dans une maison en fauchant une voiture stationnée devant", nous a écrit une personne vers 17h30.



Contactée par nos soins, la porte-parole du TEC Liège a confirmé l'information vers 17h45. Le chauffeur de la ligne 81 avait contacté le dispatching du TEC Liège-Verviers vers 16h10 pour signaler qu'il ne se sentait pas bien. Quelques minutes après son appel, il a fait un malaise et a percuté la façade d'une habitation, située Voie des Vaux à Montegnée, sur laquelle se trouvait un échafaudage. Celui-ci n'est pas tombé et personne ne se trouvait dessus au moment de l'impact.



Un premier bilan a fait état de neuf blessés, mais il a été corrigé à sept personnes blessées, dont le conducteur du bus. "Une personne âgée aurait apparemment été blessée plus grièvement. Pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet mais suivons avec attention l'évolution de l'état de santé des victimes et les suites de l'enquête".



Les pompiers nous ont précisé que le chauffeur a dû être désincarcéré. "Une dizaine de personnes étaient blessées ou en état de choc. Des ambulances ont été envoyées principalement pour les encadrer et effectuer des soins sur place", a précisé le Lieutenant-Colonel Luc Scevenels.



Selon nos informations, les dégâts sur la maison ne remettent pas en cause la stabilité du bâtiment.