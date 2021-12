Un potager partagé voit le jour à Comblain-la-Tour: les citoyens invités à s'investir

Un potager partagé voit le jour dans le parc Biron à Comblain-la-Tour. Il s'agit d'un projet initié par la commune et le groupe Hamoir en transition, qui invitent les citoyens à se l'approprier.

Il y a quelques jours, la commune et les bénévoles sont venus délimiter l'espace, le bâcher et recouvrir le sol de feuilles pour l'hiver, en vue de préparer le potager à son développement et le rendre plus fertile. Après quoi, une réunion aura lieu en janvier pour inviter les citoyens à s'investir. Il n'y aura pas de projet défini, les citoyens pourront le gérer en bon père de famille sur base d'une charte élaborée ensemble.

Le potager mesure 10 mètres sur 15. La zone sera divisée en cinq parcelles où seront cultivés des légumes, en maraîchage bio. Ce potager sera opérationnel au printemps prochain.

Objectif : rendre l'espace public aux citoyens, qu'ils puissent se l'approprier mais aussi dynamiser le parc Biron, le faire vivre.

"On va réunir les gens dans le courant du mois de janvier afin de définir les attentes des uns et des autres. L'idée, c'est de partir de l'attente des participants. En fonction des retours, on pourra établir une charte de fonctionnement ainsi qu'un plan de culture et entamer le portager au printemps", explique Amélie Sauvage, échevine de l'Environnement à la commune de Hamoir.

Des petits fruitiers et des hautes tiges ont déjà été plantés. Au printemps s'ajouteront les légumes.



©RTL INFO