Un sexagénaire demande à son voisin d'être moins bruyant dans un immeuble à Liège: ce dernier le roue de coups

Un jeune homme a été interpellé vendredi soir pour avoir frappé son voisin à de multiples reprises dans un immeuble à appartements situé à Liège, a indiqué le parquet de Liège.



La victime, née en 1957, a demandé à un voisin présent dans les parties communes de l'immeuble de faire moins de bruit. Une requête mal perçue par l'individu qui s'est dirigé vers le sexagénaire pour lui porter des coups. Repoussé une première fois, le jeune homme, né en 2001, est revenu à la charge et a envoyé la victime au sol.

Une incapacité de travail d'un mois

Le suspect a alors porté plusieurs coups de pied et coups de poing. Le sexagénaire a finalement pu se réfugier dans son appartement et appeler son fils. Ce dernier a identifié l'agresseur et contacté la police. Interpellé par les forces de l'ordre, le jeune homme n'a pas nié les faits mais a indiqué ne pas se souvenir de la scène, qui a toutefois été filmée par des voisins.

La victime souffre d'une incapacité de travail d'un mois suite à une fracture de la mâchoire, une fracture du nez et trois côtes cassées. Déjà connu pour des faits de stupéfiants, vol avec violence et menaces d'attentat, le suspect a été déféré devant le parquet de Liège avec une demande de mandat d'arrêt.