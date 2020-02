Un trafiquant de drogue se croit tout permis à Seraing: il menace une cliente puis la police avec un couteau

Un trafiquant de drogue s'est montré violent envers une cliente lundi matin à Seraing (province de Liège) car la femme voulait goûter la marchandise. L'homme a été privé de liberté et déféré mardi matin, a indiqué le parquet de Liège.

Le suspect et la cliente se sont rencontrés sur internet et avaient décidé d'une rencontre au domicile du premier. Sur place, la jeune fille a acheté du cannabis et une bille de cocaïne. Elle a ensuite demandé à tester la marchandise. Irrité par cette doléance, l'homme lui a donné un coup de pied pour la mettre hors de son habitation. Il a ensuite saisi un couteau pour la menacer. La victime a alors contacté la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux, le suspect a à nouveau exhibé l'arme blanche devant les agents. L'individu a été privé de liberté et déféré mardi au parquet de Liège. Il est poursuivi pour coups et blessures, ainsi que pour faits de menace. Un dossier concerne également la vente de stupéfiants.