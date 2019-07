Revoir ses cours en podcasts, c'est possible à l'Université de Liège: 30% des auditoires sont équipés de caméras

Revoir ses cours en vidéo à l’arrêt du bus ou dans sa chambre, c’est non seulement possible, mais de plus en plus utilisé par les étudiants. Les chiffres de l’utilisation d’internet à l’Université de Liège sont impressionnants. La consommation de data a doublé en deux ans.

Etudiant en première année de médecine, Grégory utilise son smartphone pour étudier… grâce à des vidéos de l'Université. "Je les regarde pour me les remettre en tête car j'ai fait ça de janvier à mai, donc je ne me rappelle pas de tout."

En première année de droit, Camille utilise le même système. Elle ne voit pas dans ces podcasts une façon de pouvoir sécher les cours. "Ce n'est tout de même pas pareil. Regarder trois heures de cours seul dans sa chambre, c'est plus compliqué qu'en vrai. Je trouve que c'est plus pour aider les étudiants. Si on n'a pas suivi un passage, on peut aller le revoir."





Les professeurs habitués à s'enregistrer

Aujourd'hui, près de 30% des auditoires sont équipés de caméras. Les professeurs sont habitués à enregistrer leur cours. "Le système détecte que la caméra est bien connectée, vérifie si j'ai un ordinateur et un micro connectés, explique Didier Korthoudt, du service général d'informatique de l'Université de Liège. Il suffit que j'appuie sur "démarrer" et l'enregistrement se fait. Quand j'ai fini mon cours, j'appuie sur "stop" et c'est fini."

Au total, 44.000 vidéos ont été consultées cette année par 23.000 étudiants. Internet est partout et le data center de l'Université est déjà trop petit. "L'augmentation la plus marquante est au cours des deux dernières années, où nous avons doublé la consommation internet et la capacité de notre ligne internet."

Depuis peu, il n'est même plus indispensable de se rendre à l'administration pour s'inscrire. Tout est possible en ligne.