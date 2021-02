Vol avec violence à Huy: reconnaissez-vous cette femme?

(c) Parquet de Liège

Diffusé à la demande du parquet de Liège.

Le 27 novembre 2020 vers 16h00, une dame âgée a été victime d’un vol avec violence Quai de Compiègne à Huy. La victime a quitté un magasin et a été suivie par un couple. La suspecte a tenté d’arracher le sac de la vieille dame qui s’est défendue à l’aide de son parapluie. La suspecte est âgée d’une trentaine d’années. Elle a de longs cheveux foncés avec les pointes teintes en blond. Elle portait une veste noire avec des bandes blanches sur les manches, des bottes, une longue écharpe beige et un large béret. Son comparse est âgé d’une trentaine d’années. Il portait des vêtements foncés et une casquette noire.

Témoignages

