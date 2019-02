Un individu a perdu le contrôle de son véhicule ce jeudi vers 14h et a fini sa course dans la Meuse à hauteur d’Ivoz-Ramet. L’homme a miraculeusement su s’extirper de l’habitacle de son véhicule. Ambulances, pompiers et services de polices ont été dépêchés sur place. L’homme a été transféré en milieu hospitalier et ses jours ne sont pas en danger.