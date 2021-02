Durbuy se prépare à un afflux de visiteurs à cause du beau temps: "On compte sur la responsabilité des touristes"

Les températures vont grimper ce week-end pour flirter avec les 17 degrés. Ce sera un véritable air de printemps, favorable aux activités à l'extérieur. À Durbuy, on s'apprête à accueillir de nombreux visiteurs. Notre journaliste Fanny Dehaye s'est rendue sur place. Elle était en duplex pour le RTLINFO 13H :

"À part une vigilance policière accrue, il n'y aura pas de mesures supplémentaires qui seront mises en place comme ça a été le cas dans les Fagnes il y a quelques semaines. C'est valable ici, mais c'est valable aussi pour les principaux sites touristiques (...) Pourquoi pas de mesures supplémentaires ? Parce qu'en raison du beau temps, ils estiment que l'étendue des balades et la possibilité des balades est beaucoup plus grande. Et donc la proximité entre les visiteurs moins risquée que lorsqu'il neige où là le périmètre est plus réduit".

À l'approche du week-end, Pablo Docquier, échevin du tourisme la Ville de Durbuy, compte sur le civisme de chacun : "Il n'y a pas de recette miracle. On l'a vu durant le premier confinement, les forces de l'ordre étaient également présentes lors des trop grosses affluence (...) On compte vraiment sur la responsabilité et la bienveillance de tous les touristes, de toutes personnes, pour vraiment respecter correctement les mesures".