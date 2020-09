Houffalize: deux villages étaient jusqu'ici dépourvus de WIFI, il vient d'être installé...

Nous sommes au 21ème siècle et pourtant, il y a toujours des localités qui n'ont pas l'internet haut débit à domicile en Belgique... Grâce à un système basé sur le faisceau hertzien, le problème est enfin résolu à Engreux et Bonnerue, près d'Houffalize, en province de Luxembourg.

Les habitants s'y sentaient parfois bien isolés. Il y était difficile de télétravailler ou de remplir des papiers administratifs. Gwenaëlle, une habitante d'Engreux exprime sa frustration: "C'était dur de renvoyer des papiers. Surtout en période de coronavirus, il fallait se débrouiller..."

La vie de 125 ménages vient de changer. L'un des deux opérateurs présents dans la localité vient de mettre en place un nouveau système qui utilise une vieille technologie: le faisceau hertzien. Grâce à cette parabole placée sur l'église, les signaux sont transformés en haut débit. La situation et la topologie des lieux rendaient l'installation de la fibre optique trop cher. Philippe Cara, échevin des Communications à Houffalize: "Ici, le système lui ne demande pas de trancher. Il passe par l'aérien mais en faisceaux. Il n' a pas d'implication non plus sur la santé publique, sur la santé des gens et donc son application était recommandée dans des villages reculés."

Une nouveauté qui concerne aussi les habitants du village de Bonnerue.