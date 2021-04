L'église de Fays-Famenne a trouvé un acquéreur: elle a été vendue aux enchères à Thibaut pour 235.000 euros

(c) RTL INFO

Une annonce immobilière un peu particulière était apparue dans le village de Fays-Famenne dans la commune de Wellin. On y apprenait que l'église du village, la chapelle Saint Marcoul, était à vendre. Le bâtiment date de 1900. Il était dédié au culte jusqu'en 2012. Fortement dégradé, l'édifice a été désacralisé il y a quelques mois. La commune le mettait en vente. Dotée d'une vue à 360 degrés depuis le clocher, la chapelle offre une superficie de 230 mètres carrés. Le prix de départ était de 70.000 euros.

Le bâtiment a trouvé un acquéreur. La vente aux enchères s’est tenue ce jeudi, et l’église a été achetée 235 000 € par Thibaut, un particulier souhaitant changer de région. Vu la surface disponible pour lui tout seul, il envisage de se faire un petit atelier de menuiserie pour son plaisir. Il se donne 5 ans pour faire les travaux et aménager sa maison des plus atypique.