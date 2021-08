Un groupe d’amis replantent un vignoble à Rendeux, comme on en cultivait il y a 2 siècles: "C'est vraiment fédérateur"

À la base du projet, un groupe d'amis, amateurs d'œnologie. L'espoir est de produire du vin effervescent dans 3 ans.

Le vignoble a été inauguré il y a quelques jours à Chéoux, un village de la commune belge de Rendeux située en Région wallonne dans la province de Luxembourg. Il s’agit d’un vignoble comme on en cultivait il y a 2 siècles dans la région. Perché à 330m d'altitude. C'est l'un des plus hauts de Belgique. Mais c'est surtout un projet qui réunit une vingtaine d'amis, désireux de partager leur passion pour le vin.



"C'est vraiment fédérateur et c'est aussi pour passer du bon temps et apprendre l’élevage de la vigne qui n’est pas évident du tout", explique Roger Demaret, membre de l’association les Vignerons de Rendeux.



La parcelle de 20 ares abrite 3 cépages: Chardonnay, Pinot noir et pinot blanc. L'objectif est de produire un vin effervescent avec l'espoir de proposer des premières bouteilles dans 3 ans.