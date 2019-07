Vous comptez faire un plongeon dans l'Ourthe? Prenez vos précautions

En été, nos cours d'eau sont particulièrement prisés. Alors, pour s'assurer du bon respect des règles environnementales et de sécurité, des étudiants sont engagés depuis l'an passé pour s'occuper des berges de l'Ourthe.

Direction les abords de la Roche-en-Ardenne. Des étudiants en environnement sensibilisent les usagers de la rivière aux bons réflexes. "Il y a toujours un risque de présence de verre, c'est important d'y aller avec des chaussures et de se faire des plaies", fait savoir Mathilde, l'une des étudiantes, le long de la l'Ourthe à des intendants d'un camp scout.

L'objectif de l'opération est double: protéger l'environnement et éviter toute déconvenue aux campeurs. Les stewards parcourent les bords de l'Ourthe à la rencontre des touristes. "Quand on va dans l'eau, le but est de surtout éviter de boire la tasse, surtout pour les enfants. Également, se laver les mains après y avoir été. Après une journée dans l'eau, bien se laver." Pierre Pirotte est chargé de mission du contrat rivière Ourthe; Il ajoute: "C'est de la sensibilisation et pas de la répression. (…) On veut vraiment sensibiliser, informer, guider. "

C'est la deuxième année que des étudiants sont engagés pour ce job d'été. L'an dernier, plus de 1900 usagers de la rivière ont reçu leurs conseils.