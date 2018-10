"J'assiste en ce moment même a un gros incendie à Namur. Gros dégagement de fumée et odeur de plastique très importante, plus de nombreux services de secours mobilisés", nous dit Sullivan via le bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Namur, joints par notre rédaction, nous confirment qu'un incendie est en cours sur la route de Gembloux à Saint-Servais, dans un bâtiment inoccupé. Il n'y aurait pas de blessé.