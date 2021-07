A Dinant, on déblaye et on regarde le ciel: "En espérant que là-haut, on sera un peu entendu"

Plusieurs rues de Dinant sont encore marquées ce lundi par les inondations qui ont touché la ville samedi. Les habitants poursuivent le nettoyage, le tri des objets et le déblaiement. Pour les autorités communales, la priorité aujourd'hui est d'évacuer les déchets qui jonchent les trottoirs de plusieurs rues.

Les habitants, eux, craignent de nouveaux orages. "Moi, je regarde le ciel et je dis: 'S'il vous plait, que ça s'arrête, que ça s'arrête'", nous a confié une riveraine dans le RTL info 13h. La commune recommande d'ailleurs de ne pas retirer les sacs de sable au bas des portes des habitations. "On attend, on ne fait rien, on croise les doigts, en espérant que là-haut, on sera un peu entendu", explique une autre Dinantaise.

"On ne sait pas ce qu'il va tomber comme pluie", confirme Robert Closset, échevin des travaux. "Et puis la force de la pluie qui va tomber pose vraiment problème".

Actuellement, plusieurs entreprises de nettoyage de route sont à l'œuvre, pour dégager les vidoirs des égouts, notamment.