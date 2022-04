À Namur, 1500 enfants participent à une chasse aux œufs géante: un petit garçon nous dévoile sa technique imparable

Les chasses aux œufs publiques sont de retour et attirent beaucoup de monde en ce week-end pascal. À Namur, 1500 enfants ont participé. Des centaines de famille ont fait la file devant le site avant de pouvoir ramasser une demi-tonne d'oeufs. Un petit garçon nous a confié sa méthode pour en ramasser une grande quantité. "La technique est de se jeter tout de suite dessus, comme ça s'il y a quelqu'un qui vient tout près de toi, tu te mets dessus, comme ça, tu les prends en dessous de toi".



Cela fait quelques années que ces événements se sont adaptés. À Namur, les enfants ramassent des œufs en tissus qu'ils échangent ensuite contre ceux en chocolat. Pour les organisateurs, cela a un avantage sanitaire, mais c'est aussi plus "pratique". "On a déjà connu des chasses aux œufs sous un grand soleil, une canicule ou même sous la neige. Donc pour éviter que les œufs soient gelés ou fondus, on passe par les œufs en coton qu'on peut échanger à un stand contre les œufs en chocolat", explique Serge Henry, organisateur de l'événement ville de Namur.