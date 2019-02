A Namur, un jeune homme agressé pour son téléphone portable: les malfrats lui demandent une rançon en échange de son bien

Un homme d'une vingtaine d'années s'est fait voler son GSM par plusieurs individus dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre de Namur, indique le parquet. Ceux-ci lui ont aussi porté des coups. L'un d'entre eux a pu être interpellé.



La victime rentrait chez elle quand deux deux ou trois hommes qui la suivaient lui ont signalé avoir dérobé son téléphone, en lui demandant de l'argent si elle voulait le récupérer. Le jeune homme leur a donné 20 euros, mais ses bourreaux n'ont pas jugé ce montant suffisant. Une bagarre a alors éclaté, avant que les suspects ne prennent la fuite avec le smartphone et la rançon.

Légèrement blessé, l'individu a averti la police, qui a réussi à interpeller l'un des suspects et a retrouvé sur lui 20 euros et du cannabis. Âgé d'une vingtaine d'années et en séjour illégal, l'homme dit avoir défendu la victime. Le parquet a néanmoins mis l'affaire à l'instruction et il devrait être placé sous mandat d'arrêt. Le téléphone n'a, en revanche, pas pu être récupéré.