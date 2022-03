Audeline est ravie: elle va ouvrir sa viennoiserie à Gembloux tout en étant accompagnée dans son projet: "CLAP et Job'In m'ont soutenue" (vidéo)

Un atelier de viennoiserie devrait ouvrir au mois de mai à Gembloux. C’est le rêve d’Audeline, une jeune cheffe pâtissière pleine de projets. "J’ai toujours bien aimé tout ce que l'on mage au petit déjeuner: les brioches, les cakes, les cookies, et j'avais envie d’amener ça à Gembloux, explique Audeline Vigneron, cheffe pâtissière. Aussi, proposer du thé et du café de qualité aux clients. Leur offrir un endroit agréable, où ils peuvent se poser, qui ne soit pas un bar".

Pour imaginer puis financer son projet, Audeline a pu compter sur l’aide de CLAP Gembloux et Job'In, des services d’accompagnement. "Les gens ne savent pas par où commencer et donc on les aide à structurer leur projet, on leur pose beaucoup de questions, explique Charlotte Robin, conseillère Job'In Namur. Ca leur permet d'avoir un plan d’affaires, pour pouvoir le présenter à un jury, comme Creashop, pour obtenir un aide".

La ville de Gembloux souhaite remobiliser son centre-ville en le rendant plus commerçant. Elle compte sur tous ces projets pour y parvenir.