Avis de recherche pour un vol avec violence et tentative de vol à Namur: reconnaissez-vous ces individus?

Le vendredi 28 décembre 2018 entre 21h15 et 21h40, un vol avec violence et tentative de vol ont été commis avenue Jean 1er à Namur. Les auteurs ont la peau noire et sont âgés d’une vingtaine d’années.



Le 1er auteur a un bouc. Il portait un sweat à capuche gris et un pantalon foncé. Le 2ème auteur portait un pantalon foncé, une veste noire et des baskets noires et blanches.





Si vous reconnaissez ces individus, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



