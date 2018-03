Deux blessés graves dans un accident de la route à Huy

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, rue Neuve à Huy. Trois personnes ont été blessées dont deux grièvement, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers de la zone.

Deux véhicules sont entrés en collision rue Neuve à Huy, au niveau du carrefour de l'avenue de Batta. Les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés aux alentours d'1h30 et sont restés sur place plus d'une heure. Ils ont été rejoints par le Smur de Huy et de Waremme ainsi que par deux ambulances. L'accident a fait trois blessés. "Le pronostic vital de deux personnes est engagé", ont indiqué les pompiers hutois.