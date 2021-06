Fernelmont: lutins et nains pour la sécurité des habitants

Des lutins et des nains aux traits sympas ont été placés à divers endroits de Fernelmont. Des endroits où la sécurité routière pose question, où les limitations de vitesse sont peu respectées. L'objectif est de sensibiliser les automobilistes, les inciter à lever le pied. L'initiative, au départ lancée dans la commune d'à côté (Wasseiges), a été soufflée à Pascale Marlier. La Fernelmontoise mène un combat contre la vitesse excessive. Elle a été très touchée par un accident mortel qui s'est produit l'automne dernier sur la nationale entre Wasseiges et Hanret et a créé un groupe Facebook pour améliorer la sécurité routière dans l'entité. Pascale y a sondé les habitants au sujet de ces petits lutins et ils ont répondu présents. Une quinzaine de lutins ont été installés devant des habitations, au plus près de la route ou au coin de carrefours dangereux. 35 autres sont attendus d'ici la fin du mois. Pour l'instant, ils ne peuvent pas être installés sur le domaine public. Pascale a fait la demande auprès du SPW, elle espère pouvoir installer un de ces panneaux au carrefour entre Wasseiges et Hanret. Les petits personnages en bois portent des messages humoristes et percutants "roule nain si vite", "roule plus cool" ou "lève le pied". Ils sont fabriqués par des habitants de l'entité.