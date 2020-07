Incendie dans un centre de tri à Rochefort: les pompiers luttent depuis plusieurs heures (vidéos)

Plusieurs personnes nous signalent, via le bouton orange Alertez-nous, qu'un incendie s'est déclaré dans une entreprise de déchets à Rochefort (province de Namur). Les pompiers nous indiquent que le feu a pris dans le centre de tri des déchets, C.E.T.T.P. Monseu, située Rue des galets. L'incendie s'est déclaré vers minuit et était toujours en cours ce matin à 7h. Les pompiers nous expliquent que le feu est conséquent. "On tente de limiter sa propagation mais c'est très difficile", nous dit-on. Cet incendie entraîne des retombées de cendres dans les villages aux alentours et une odeur de brûlé se dégage.

Le feu aurait pris dans des ballots de cartons destinés à être envoyés à l'étranger. Trois autopompes sont sur place ainsi que douze camions citerne, dont deux de la protection civile qui a également été dépêchée sur les lieux. Des moyens aériens ont également été mobilisés. La pompe HFS gros débit de Rochefort, qui permet aux secours de s'alimenter en eau via la Lhomme à raison de 8.000 litres par minute, est également utilisée.