Velaine-sur-Sambre: Jennifer a construit une chèvrerie dans son jardin, mais veut aller plus loin

Jennifer a accueilli ses 3 chèvres en février dernier. Mais la jeune femme de 35 ans souhaite agrandir sa petite chèvrerie installée pour l'instant dans son jardin, à l'arrière de son habitation à Velaine-sur-Sambre. Elle a lancé un crowdfunding qui doit s'achever dans les jours qui viennent.

"Le premier palier qu'on voudrait atteindre, c'est 6000 euros pour pouvoir financer la clôture d'un premier grand terrain et la construction d'un abri", explique Jennifer Coppens.

Mais l'assistante sociale de formation aimerait aller plus loin et aménager ensuite une cuisine dans laquelle elle fabriquerait son fromage. Elle entamera une formation en septembre. Elle espère, plus tard, agrandir encore son cheptel et accueillir des personnes porteuses d'un handicap ou en réinsertion professionnelle.

Pour la soutenir, rendez-vous sur la plateforme miimosa.com.