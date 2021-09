L'E411 vers Bruxelles fermée à hauteur de Sovet à cause d'un camion en feu

"Bruit d’une explosion suivie d’une épaisse fumée noire apparemment venant de la 411 à hauteur de Sovet (Ciney). Actuellement on peux entendre les sirènes des services de secours", témoignait ce matin un habitant des environs via le bouton orange Alertez-nous. L'autoroute E411 est fermée mardi matin en direction de Bruxelles à hauteur de Sovet (Ciney, province de Namur) en raison d'un camion en feu, indique la police fédérale sur son site inforoutes.be. La situation est qualifiée de "dangereuse". L'E411 Luxembourg/Namur/Bruxelles est ainsi fermée à la circulation à hauteur de Sovet. Une déviation via l'échangeur d'Achêne, la N97 et ensuite la N4 vers Namur est en place.