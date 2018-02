Le projet de centre commercial à Namur est maintenu

Depuis plusieurs années, la construction d'un centre commercial à Namur en lieu et place de l'actuel square Léopold cristallise les débats. Jeudi, la Ville de Namur, Besix et le forum citoyen ont présenté le nouveau projet de centre commercial du centre-ville. Il sera construit à l'endroit prévu mais un plus grand parc sera aménagé en compensation.

Durant six mois, la ville de Namur a étudié la possibilité de déplacer le projet de centre commercial du parc Léopold vers les locaux actuels de l'hôtel de Ville. La proposition émanait du forum citoyen de Namur, actif dans la défense de ce poumon vert du centre namurois. "Cela aurait permis à Namur d'avoir un bâtiment plus fonctionnel et moins énergivore", a expliqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.



Mais les interlocuteurs ont expliqué que l'échange des deux emplacements n'était pas possible pour des raisons juridiques. "L'existence même de l'échange serait critiquable au regard du droit à la concurrence. Il pourrait exiger de scinder l'opération en une vente et un achat", a expliqué la ville dans son communiqué. Il faudrait donc que plusieurs acquéreurs soient mis en concurrence alors que Besix, actuel promoteur, a déjà investi des fonds pour ce projet.





Un futur parc, deux fois plus grand que le square Léopold, annonce le bourgmestre



À l'arrière de l'hôtel de Ville, les bâtiments de la haute école Albert Jacquard, remplis d'amiante, doivent être détruits. L'ensemble des activités sera rapatrié dans les anciennes casernes des pompiers, rue des Bourgeois. La Ville a donc proposé d'acheter ce terrain à la Communauté française pour y faire un parc deux fois plus grand que le square Léopold. Il viendrait se greffer sur les jardins du maïeur. "L'achat de ce terrain à la Communauté française pourrait coûter 3,5 millions d'euros mais vu l'état des bâtiments, le fait qu'il y ait un bunker dans le sol, ce prix pourrait changer", a expliqué Maxime Prévot.



Ce serait par contre Besix qui serait en charge de l'aménagement de ce parc. L'entrepreneur estime pouvoir proposer une esquisse de projet d'ici la fin de l'année. La construction du parc et du centre commercial, qui se ferait en même temps, commencerait en 2022.



Le forum citoyen ne souhaite pas se prononcer pour l'instant sur cette nouvelle mouture. Il souhaite organiser de nouvelles rencontres avec les Namurois. Il est de toute façon inclus dans l'ensemble du processus décisionnel du projet jusqu'à sa réalisation effective.