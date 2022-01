Lustin: 10 accidents de voiture en 20 jours à cause d'une illusion d'optique

À Lustin, dix accidents se sont produits au même endroit depuis une vingtaine de jours. Dans une sortie de virage, les conducteurs ont une illusion d'optique. Ils ne voient pas clairement que la route tourne depuis qu'une barrière a été arrachée. La commune a dû installer un dispositif provisoire

Chaque accident réveille Stéphane Coupé. Il habite juste à côté de ce virage si accidentogène à Lustin, en Province de Namur. "Les voitures viennent de derrière et font un tout droit", indique-t-il. En sortie de virage, les véhicules viennent percuter le muret. Le dernier accident remonte à vendredi. "Depuis le 20 décembre, on doit être 8-10 impacts", poursuit le riverain. "Deux voitures sont arrivées sur les rails, les autres sont reparties sans demander leur reste ou sont restées là et ont dû faire appel à une dépanneuse."

En voiture, on comprend bien l'effet d'optique qui crée ces accidents. Après plusieurs virages, le conducteur peut penser que la route est rectiligne. Surtout le soir si le regard est guidé par les phares de véhicules qui arrivent au loin. "Vous avez une seconde pour réagir à haute vitesse", explique Stéphane Coupé, le riverain. "Cette seconde peut être fatale."

"Des conséquences potentiellement fatales"

Deux éléments expliquent le nombre important d'accidents en si peu de temps. Tout d'abord, une barrière récemment renversée par une voiture permettait auparavant au conducteur de voir un obstacle. Ensuite, des arbres qui obstruaient visuellement le passage ne sont plus là. "On peut se retrouver sur les voies avec des conséquences potentiellement fatales", dit Bernard Dubuisson, 1er échevin de Profondeville. "Même pour des trains. Donc c'est vraiment un problème grave qui peut être solutionné assez facilement."

À l'heure actuelle, une signalisation fait office de solution provisoire. Mais l'échevin rencontre demain un responsable du service public de Wallonie pour envisager d'autres mesures comme par exemple l'installation de panneaux réfléchissants.