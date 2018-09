Pédagogie alternative: des élèves d'une école de Faulx-les-Tombes passeront l'année scolaire DANS UNE YOURTE

Passer l'année scolaire dans une yourte c'est désormais le quotidien d'une partie des élèves de l'école communale de l'Envol à Faulx-les-Tombes en province de Namur. Installée en pleine nature à l'arrière de l'école, la yourte accueille une classe unique avec 4 enfants de la première à la quatrième primaire pour un enseignement différent. "C'est une classe avec une pédagogie alternative, très inspirée de Montessori (en savoir plus sur la pédagogie Montessori) et Freinet. Concrètement, ça veut dire qu'on donne beaucoup de place à l'enfant. Cela ne veut pas dire qu'il décide de tout mais toutes les règles sont négociées avec les enfants, ils sont donc vraiment acteurs de ce qui se passe dans la classe. Cela veut dire aussi qu'ils choisissent leur apprentissage en fonction des besoins. Donc, s'il y a un projet qui nécessite l'apprentissage des angles, eh bien l'enfant va décider qu'il met les angles au programme de ses apprentissages et l'institutrice veille à ce que ça se fasse", a expliqué Christine Pitance, la directrice de l'école au micro de Sarah Yernaux