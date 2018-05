Un dramatique accident fait deux morts à Mettet

Nouvel accident mortel, samedi soir, sur la Nationale 98, à Mettet. Une collision frontale entre 2 voitures a fait deux morts, les deux jeunes conducteurs, âgés d'une trentaine d'année.

Une collision frontale survenue samedi soir à Mettet et impliquant deux voitures a fait deux morts, a indiqué dimanche matin le parquet de Namur. Le choc entre les deux voitures est survenu peu après 22h00. D'après l'expert dépêché par le parquet de Namur, une voiture de marque Peugeot a heurté un autre véhicule, du modèle Yaris. Les deux conducteurs, un jeune homme et une jeune femme, tous deux nés en 1987, sont décédés peu après l'accident.

"C’était un choc violent et nous avions, en plus des véhicules de désincarcération et des ambulances, deux SMUR avec deux médecins urgentistes. Mais malheureusement après une demi-heure de travail, il était impossible de les sauver", explique Marc Gilbert, le chef de corps de la zone de secours "Val de Sambre".



Une chaussée réputée pour ses accidents à répétition



Le conducteur roulait vers Mettet. Pour une raison qui reste à déterminer, il aurait quitté sa bande de circulation avant de croiser la route de la conductrice. Cet accident est intervenu sur la N98 composée de longues lignes droites entre Sambreville et Mettet. Une chaussée réputée pour ses accidents à répétition, expliquent les services de secours qui proposent de placer des radars fixes pour dissuader les automobilistes de rouler à grande vitesse.