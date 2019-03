Un faire-part annonce le décès de Celyan: la jeune fille de 16 ans est pourtant bien vivante

Le message annonçant la mort de la Sambrevilloise de 16 ans a été diffusé sur les réseaux sociaux dès vendredi. Remonté, le papa de Celyan a reçu de nombreuses marques de soutien. Il s’agissait en fait d’un très mauvais canular, rapporte Sudpresse.

Le faux faire-part présentait l’image d’une colombe blanche et était affublé d’un message disant notamment: "Laissez-moi partir, car j’ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi !... "



Très surpris, Jacques, le père de Celyan, a reçu une bonne quinzaine de coups de fil de condoléances. Sa fille est pourtant bien vivante. Le papa a alors posté un message sur Facebook pour rassurer les connaissances de la famille et retrouver qui était à l’origine de cette très mauvaise blague.

La recherche a porté ses fruits. Le coupable était un ancien petit ami de Celyan qui avait envoyé ce faux faire-part à quelques copains, avant que la publication ne soit partagée par un grand nombre de personnes.

Jacques a appelé le jeune homme qui s’est excusé. Le papa ne portera pas plainte.