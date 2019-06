Un homme grièvement blessé au couteau et à la hachette à Dinant: les agresseurs ont pris la fuite

Un jeune homme, né en 1994 et en séjour illégal en Belgique, a été retrouvé grièvement blessé samedi soir vers 23h00 sur le quai Jean-Baptiste Culot à Dinant. Selon le parquet de Namur, il a reçu de nombreux coups de couteau et de hachette.



D'après des témoins qui ont vu l'agression, plusieurs personnes l'auraient attaqué avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule qui attendait un peu plus loin.

Une enquête est en cours mais l'analyse des vidéos des caméras de surveillance s'est déjà avéré infructueuse. Le dossier a été mis l'instruction pour tentative d'assassinat.