Une expo sur les mammouths à Andenne: "L'idée, c'est de se dire que l'éléphant ne soit pas le suivant"

L'événement qui se tient à Andenne jusqu'au mois de mai a pour objectif de conscientiser les citoyens à l'extinction des espèces.

Dans ce musée, les visiteurs voyagent dans le temps. Un bond de 10.000 ans en arrière pour découvrir la faune qui existait dans la région. La star, à l'époque, c'était le mammouth. Derrière la reproduction d'un bébé, le squelette est un réel vestige de la dernière période glaciaire retrouvé près d'Anvers.

Les mammouths ont disparu depuis bien longtemps à cause du climat et de l'homme. "L'idée, c'est vraiment de se dire que l'éléphant ne soit pas le suivant demain. L'éléphant, c'est peut-être loin de nous mais chez nous aussi, les écosystèmes sont fragiles, ils sont en difficulté. Et qu'est-ce qu'on peut faire nous comme petits gestes ?", explique Anne Franck, chargée des expositions temporaires.

Dans les vitrines de l'expo, il y a aussi des bouts de mâchoire, des poils ou des dents. Andenne est d'ailleurs un lieu bien choisi puisque des fragments de mammouths ont été découverts dans la grotte de Sclayn, non loin d'ici.

L’expo est avoir au phare, l'espace muséal d'Andenne, jusqu'au 1er mai