Une rampe des JO imaginée par un Namurois: "Je parle chinois donc ça a été facile de m'intégrer dans le milieu professionnel"

Nicolas Godelet, un architecte namurois, a imaginé une rampe des Jeux olympiques de Pékin. "On est à 60 mètres de haut", explique le Belge. "Les athlètes se jettent dans le vide à 60-70 km/h", précise-t-il.

Il s'agit de la première vraie piste pour la discipline. Jusqu'ici, cela se faisait souvent sur des échafaudages. Mais la structure imaginée par Nicolas Godelet est plus sécurisée. Elle était déjà terminée en 2019 afin d'être testée avant les JO d'hiver. "La plus belle des expériences a été les premières descentes. Lorsque les athlètes ont essayé la pente et se sont éclatés sur cette piste", dit l'architecte.

Pour Nicolas Godelet, c'est une fierté de voir ses projets se concrétiser à l'autre bout du monde. Il a déjà réalisé d'autres projets d'envergure en Chine, dont un énorme pont à Pékin. "J'ai eu la chance de partir très tôt en Chine, quand j'avais 20 ans. J'ai commencé à travailler en Chine et puis j'ai ouvert mon bureau en 2002, ce qui est très tôt. À l'époque, personne n'allait en Chine", raconte le Namurois.

L'architecte est bilingue. "Je parle chinois, ça a été assez facile de m'intégrer dans le milieu professionnel". Peu à peu, une relation de confiance s'est créée entre les autorités chinoises et les architectes belges. "La Belgique est très connue pour ses capacités à résoudre des problèmes techniques. Donc il y a une confiance qui s'est organisée entre l'état chinois et nous. Et puis c'est particulier d'avoir un Belge qui parle chinois et qui est ingénieur, qui est architecte et qui a aidé la Chine à forger son identité écologique".

L'écologie était un des critères de la structure de saut, notamment pour la fabrication de neige artificielle. "On a fait tout un système de récupération des neiges fondues pour les renvoyer dans le lac et les réutiliser. Donc c'est un système cyclique où on a utilisé l'eau des lacs".

Nicolas Godelet a déjà d'autres projets lancés avec la Chine, comme la construction d'une nouvelle ambassade de Belgique en Chine.